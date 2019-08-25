Гол Жоэлинтона принес Ньюкаслу сенсационную победу над Тоттенхэмом (Фото)

Новости спорта:Лондонский Тоттенхэм неожиданно проиграл Ньюкаслу в третьем туре чемпионата Англии по футболу.

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Тоттенхэм – Ньюкасл 0:1

Гол: Жоэлинтон, 27.

Тоттенхэм: Льорис – Уокер-Питерс (Эриксен, 62), Альдервейрельд, Санчес, Роуз (Дэвис, 88) – Уинкс, Сиссоко – Сон Хын Мин, Ламела (Ло Чельсо, 62), Моура – Кейн.

Ньюкасл: Дубравка – Крафт, Шер, Лассельс (Фернандес, 82), Дамметт, Ритчи – Альмирон, Хейден, Лонгстафф, Сен-Максимен (Атсу, 17) – Жоэлинтон (Муто, 88).

Предупреждения: Уинкс, Роуз – Ритчи, Жоэлинтон.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал Жоэлинтон, которому ассистировал Кристиан Атсу.

«Ньюкасл Юнайтед» прервал серию из двух поражений подряд и, набрав три очка, поднялся на 18-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Тоттенхэм Хотспур» (4) — на седьмом месте в таблице.

Также завершился ещё один матч 3-го тура чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» сыграл вничью «Бёрнли» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». На 13-й минуте счёт открыл Барнс, но хозяева отыгрались в компенсированное время второго тайма благодаря голу Рауля Хименеса.