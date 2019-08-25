Феноменальная результативность: форвард Ман Сити забил 400-й гол в карьере

Новости спорта:Нападающий сборной Аргентины и Ман Сити Серхио Агуэро отметился юбилейным голом в своей карьере.

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, отметившись дублем в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1), забил свой 400-й гол в карьере.

31-летний нападающий забивал за все команды, за которые выступал: «Манчестер Сити», «Атлетико», «Индепендьенте» и сборную Аргентины. В составе своей нынешней команды футболист стал автором 235 результативных ударов в 341 матче.

В текущем сезоне в Премьер-лиге Агуэро принял участие в 3 матчах за «Манчестер Сити». На его счету 4 забитых мяча. В гонке бомбардиров его опережают только Теэму Пукки («Норвич Сити») и одноклубник Рахим Стерлинг, которые отметились 5 голами.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место с 7 очками в активе.