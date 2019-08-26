Голевая передача Фелиша, фантастический сейв Облака: трудовая победа Атлетико в Ла Лиге (Видео)

Атлетико добыл вторую победу подряд в испанской Ла Лиге со счетом 0:1. Отметим, что результативной передачей отметился новичок команды Жоау Фелиш.
Леганес - Атлетико 0:1
Гол: Витоло, 71
Леганес: Сориано, Сильва, Сиовас, Омеруо (Арнаис, 77), Росалес, Меса, Рубен Перес, Эрасо (Авилес, 78), Тарин (Бустинса, 28), Эн-Несири, Брэйтуэйт
Атлетико: Облак, Эрмосо (Витоло, 60), Триппьер, Савич, Хименес, Томас (Льоренте, 70), Лемар (Фелипе, 89), Сауль, Коке, Жоау Фелиш, Мората
Предупреждения: Эрасо, Росалес, Эрмосо, Томас, Сильва, Льоренте, Витоло, Эн-Несири, Коке.