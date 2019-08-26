Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)

Голевая передача Фелиша, фантастический сейв Облака: трудовая победа Атлетико в Ла Лиге (Видео)

Голевая передача Фелиша, фантастический сейв Облака: трудовая победа Атлетико в Ла Лиге (Видео)
07:49 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча второго тура чемпионата Испании по футболу Леганес - Атлетико.

Атлетико добыл вторую победу подряд в испанской Ла Лиге со счетом 0:1. Отметим, что результативной передачей отметился новичок команды Жоау Фелиш.

Леганес - Атлетико 0:1

Гол: Витоло, 71

Шикарный дубль Гризманна, пушка Лорена: Барселона расправилась с Бетисом (Видео)

Леганес: Сориано, Сильва, Сиовас, Омеруо (Арнаис, 77), Росалес, Меса, Рубен Перес, Эрасо (Авилес, 78), Тарин (Бустинса, 28), Эн-Несири, Брэйтуэйт

Атлетико: Облак, Эрмосо (Витоло, 60), Триппьер, Савич, Хименес, Томас (Льоренте, 70), Лемар (Фелипе, 89), Сауль, Коке, Жоау Фелиш, Мората

Предупреждения: Эрасо, Росалес, Эрмосо, Томас, Сильва, Льоренте, Витоло, Эн-Несири, Коке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, Новости футбола, ФК Леганес, Леганес - Атлетико.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-игрок Шахтера и сборной Украины завершил карьеру
02 Украинец Зинченко больше всех создал голевых моментов в игре против Борнмута
03 В семье экс-чемпиона UFC Кормье случилась трагедия
04 Дубль Тете, шикарный гол Мораеса: Шахтер крупно разгромил Мариуполь (Видео)
05 Покуражились: Бавария отгрузила 13 голов сопернику в товарищеском матче (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь