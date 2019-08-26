Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)

Новости спорта:Джорджиан Де Арраскаэта забил сумасшедший гол в чемпионате Бразилии.

Бразильский "Фламенго" крупно обыграл на выезде "Сеару" из Форталезы в 16-м туре местного чемпионата со счётом 3:0.

Главным украшением матча стал гол полузащитника сборной Уругвая Джорджиана Де Арраскаэты, забитый "ножницами с линии штрафной площади в компенсированное ко второму тайму время.

Видео гола Де Арраскаэты:

После этого матча "Фламенго" набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу высшего бразильского дивизиона. У "Сеары" осталось 20 очков. Она опустилась на 13-е место. На счету уругвайского полузащитника 7 голов и 6 результативных передач в 9 матчах за "Фламенго" в чемпионате Бразилии.