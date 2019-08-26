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"Огромная проблема": Луческу прошелся по украинским футболистам

"Огромная проблема": Луческу прошелся по украинским футболистам
08:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мирча Луческу говоря об украинской молодежи отметил, что Виктор Коваленко является невероятно талантливым футболистом.

Бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу поделился мнением насчет футбольного образования в Украине.

"Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола — что случается с игроками в период от 19 до 21 года.

Когда-то говорил, что Коваленко может стать лучшим игроком, чем Шевченко. По тому, как он стартовал, как выступал в молодежной Лиге чемпионов.

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Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодежь растет как профессионалы, в Украине этот профессионализм идет на спад.

Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования. Уверен, он вырастет. Сначала в Шахтере был плеймейкером Жадсон, он ушел – пришел Мхитарян. Потом Генриха моментально сменил Тейшейра. Так же должно было быть с Коваленко", – рассказал румынский специалист Профутболу.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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