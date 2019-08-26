Блаттер рассказал, как вызвал ярость президента Реала

Новости спорта:Йозеф Блаттер сравнил игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о разговоре с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом после того, как он поставил форварда "Барселоны" Лионеля Месси выше тогда ещё нападающего "сливочных" Криштиану Роналду.

"На одной из конференций я сказал студентам Оксфорда, что они оба очень хороши. Но Месси — это ребёнок, о котором мечтает любая мать, а Роналду более роботизирован. Флорентино был очень зол. „Как можно говорить что-то подобное, когда вы являетесь почётным членом “Реала"?" — спросил он меня.

Я сказал ему, что это вопрос личного вкуса. Он был в ярости и сказал мне, что я должен немедленно пойти и уточнить свои слова. Вскоре после этого мы вручали "Золотой мяч". Криштиану победил в голосовании", — приводит слова Блаттера El Mundo Deportivo.