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Блаттер рассказал, как вызвал ярость президента Реала

Блаттер рассказал, как вызвал ярость президента Реала
08:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Йозеф Блаттер сравнил игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о разговоре с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом после того, как он поставил форварда "Барселоны" Лионеля Месси выше тогда ещё нападающего "сливочных" Криштиану Роналду.

"На одной из конференций я сказал студентам Оксфорда, что они оба очень хороши. Но Месси — это ребёнок, о котором мечтает любая мать, а Роналду более роботизирован. Флорентино был очень зол. „Как можно говорить что-то подобное, когда вы являетесь почётным членом “Реала"?" — спросил он меня.

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Я сказал ему, что это вопрос личного вкуса. Он был в ярости и сказал мне, что я должен немедленно пойти и уточнить свои слова. Вскоре после этого мы вручали "Золотой мяч". Криштиану победил в голосовании", — приводит слова Блаттера El Mundo Deportivo.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Флорентино Перес, Новости футбола, Йозеф Блаттер.
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