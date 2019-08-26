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Травма Мбаппе, дриблинг Шупо-Мотинга, курьезный автогол: ПСЖ уничтожил Тулузу (Видео)
08:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча третьего тура чемпионата Франции ПСЖ - Тулуза.

"Пари Сен-Жермен" разгромил "Тулузу" в матче 3-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Итоговый счёт матча — 4:0.

Начало разгрому гостей на 50-й минуте встречи положил Эрик Шупо-Мотинг. Через пять минут защитник "Тулузы" Матьё Гонсалвес отправил мяч в ворота своей команды и сделал счёт 2:0. На 75-й минуте Шупо-Мотинг оформил дубль. На 83-й минуте точку в матче поставил Маркиньос. Отметим во время матчи травмировались Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.

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"ПСЖ" поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. Действующий чемпион после трёх матчей набрал 6 очков. "Тулуза" с 4 очками занимает 8-е место.

В следующем туре "ПСЖ" в гостях сыграет с "Метцем" (30 августа), а "Тулуза" днём позже примет "Амьен".

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