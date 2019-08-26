Триллер в Риме: Фонсека провел первый официальный матч у руля Ромы (Видео)

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09:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 1-го тура чемпионата Италии Рома - Дженоа.

По ходу матча Рома трижды выходила вперед, но все это время Дженоа отыгрывался.

Таким образом, экс-главный тренер Шахтера Паулу Фонсека дебютировал с ничьи на посту наставника "волков".

Рома – Дженоа 3:3

Голы: Ундер, 6, Джеко, 30, Коларов, 49 — Пинамонти, 16, Кришито, 43 (с пенальти), Куаме, 70

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Рома: Лопес, Фасио, Флоренци (Дзаппакоста, 78), Коларов, Жезус (Манчини, 66), Ундер, Дзаньоло, Пеллегрини, Кристанте, Клюйверт (Пасторе, 74), Джеко

Дженоа: Раду, Кришито, Ромеро, Сапата, Гильоне, Радованович, Шене, Лерагер, Баррека (Эль-Ямик, 74), Пинамонти (Пандев, 86), Куаме (Санабрия, 90)

Предупреждения: Флоренци, Жезус, Ромеро, Пеллегрини.

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ФК Рома, ФК Дженоа, Серия А, Футбол, Видео, Новости футбола, Пауло Фонсека, Рома - Дженоа.
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