Триллер в Риме: Фонсека провел первый официальный матч у руля Ромы (Видео)

По ходу матча Рома трижды выходила вперед, но все это время Дженоа отыгрывался.
Таким образом, экс-главный тренер Шахтера Паулу Фонсека дебютировал с ничьи на посту наставника "волков".
Рома – Дженоа 3:3
Голы: Ундер, 6, Джеко, 30, Коларов, 49 — Пинамонти, 16, Кришито, 43 (с пенальти), Куаме, 70
Рома: Лопес, Фасио, Флоренци (Дзаппакоста, 78), Коларов, Жезус (Манчини, 66), Ундер, Дзаньоло, Пеллегрини, Кристанте, Клюйверт (Пасторе, 74), Джеко
Дженоа: Раду, Кришито, Ромеро, Сапата, Гильоне, Радованович, Шене, Лерагер, Баррека (Эль-Ямик, 74), Пинамонти (Пандев, 86), Куаме (Санабрия, 90)
Предупреждения: Флоренци, Жезус, Ромеро, Пеллегрини.