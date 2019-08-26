Ибракадабра: Златан вновь продемонстрировал свою "магию" (Видео)

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09:21 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:В рамках очередного матча регулярного чемпионата MLS, ФК Лос-Анджелес дома принимал соседей из Лос-Анджелес Гэлакси.

Уже на второй минуте встречи звездный форвард гостей Златан Ибрагимович открыл счет в матче, выйдя на свидание с вратарем.

Хозяева быстро сравняли счет, но Ибра еще быстрее вновь вывел свою команду вперед. На этот раз он даже обыграл вратаря, а после начал позировать перед трибуной с фанатами соперника.

Для Ибры этот дубль стал третьим кряду. Всего на его счету 22 гола в чемпионате.

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Обзор матча:

Еще через минуту Гэлакси уже вел 3:1, отметился голом аргентинец Кристиан Павон.

Хозяева, имеющие серию из пяти побед кряду и вырвавшиеся в таблице вперед почти на 20 баллов, сначала отставание в счете сократили, а затем лучший бомбардир MLS Карлос Вела (27-й гол) его сравнял.

Поединок так и завершился со счетом 3:3.

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Златан Ибрагимович, МЛС, Футбол, Видео, Гол, Новости футбола.
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