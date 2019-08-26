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Понедельник, 26.08.2019
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Заря победила Карпаты благодаря стандарту (Видео)

Заря победила Карпаты благодаря стандарту (Видео)
09:43 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча Карпаты - Заря.

В матче 5-го тура чемпионата Украины Заря на выезде обыграла Карпаты со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 58-й минуте нападающий Зари Филипп Будковский головой замкнул навес Владлена Юрченко с углового.

После этой победы Заря набрала 10 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Favbet Лиги. Карпаты с 4 пунктами идут на 10-й позиции.

Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)

Заря в четверг, 29 августа, в Запорожье сыграет ответный матч плей-офф Лиги Европы против Эспаньола. Первый поединок противостояния в Барселоне завершился победой Попугаев со счетом 3:1.

В следующем туре 30 августа Карпаты на выезде сыграют с Десной. Заря 1 сентября дома примет Динамо.

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