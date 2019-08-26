Заря победила Карпаты благодаря стандарту (Видео)

В матче 5-го тура чемпионата Украины Заря на выезде обыграла Карпаты со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 58-й минуте нападающий Зари Филипп Будковский головой замкнул навес Владлена Юрченко с углового.
После этой победы Заря набрала 10 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Favbet Лиги. Карпаты с 4 пунктами идут на 10-й позиции.
Заря в четверг, 29 августа, в Запорожье сыграет ответный матч плей-офф Лиги Европы против Эспаньола. Первый поединок противостояния в Барселоне завершился победой Попугаев со счетом 3:1.
В следующем туре 30 августа Карпаты на выезде сыграют с Десной. Заря 1 сентября дома примет Динамо.