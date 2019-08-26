"Так нельзя": Нападающий Динамо объяснился за "привет" Хацкевичу в соцсетях (Видео)

Новости спорта:Нападающий Зари Назарий Русин рассказал о своих отношениях с бывшим тренером Александром Хацкевичем.

Назарий Русин не подошел Александру Хацкевичу и в нынешнем сезоне отправился в аренду в Зарю. После увольнения тренера с должности, молодой игрок выложил в Instagram сториз с подписью "Добрый день".

"Думаю, все всё понимают, что это было. Передал привет одному человеку", — рассказал Русин в интервью ПроФутболу.

"Мне никто ничего не говорил. Что я такого сделал? Просто написал "Добрый день", может он у меня был добрый? А у меня тогда был очень хороший день".

Экс-главный тренер Динамо довольно часто публично критиковал Русина даже после матчей, в которых он забивал голы.

"Этот было очень неприятно, это не добавляло уверенности. Я это все читал, читали родители, родные, друзья. Я не тренер, но мне кажется, что так нельзя. Ну не сумел я забить в каком-то моменте, бывает и Месси с Роналду не забивают".