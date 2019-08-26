Украинец Малиновский дебютировал в Серии А (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча первого тура чемпионата Италии СПАЛ - Аталанта.

В напряженном поединке Аталанта вырвала победу у СПАЛа в гостях. Этот поединок оказался дебютным для украинского полузащитника Руслана Малиновского, который вышел на поле на 54-й минуте игры.

Малиновский за отведенное время не успел отличиться результативными действиями.

СПАЛ - Аталанта 2:3

Голы: Ди Фраченско, 6, Петанья, 26 – Госенс, 34, Муриэль, 70, 76

СПАЛ: Бериша, Чонек, Фелипе, Викари, Игор Жулио (Флоккари, 78), Миссироли, Д'Алессандро (Томович, 71), Куртич, Валоти (Мурджа, 65), Ди Франческо, Петанья

Аталанта: Голлини, Хатебур, Масьелло (Муриэль, 55), Гимшити, Госенс, Гомес, де Рон, Пашалич, Фройлер (Малиновский, 54), Паломино, Сапата (Толои, 81)

Предупреждения: де Рон, Валоти.