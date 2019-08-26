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"Не дождутся": Суркис о едином телепуле

"Не дождутся": Суркис о едином телепуле
10:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с телепулом в чемпионате Украины по футболу.

Глава киевского Динамо Игорь Суркис высказался касательно ситуации вокруг телепула, а также прокомментировал деятельность президента УПЛ Томаса Гримма.

"Я встретился с Томасом Гриммом в своем кабинете. Я говорил как президент Динамо, человек, который поставил подпись под пятилетним контрактом с 1+1.

Как они хотят, чтобы мы финансировали, а они будут у меня что-то отбирать? Они этого не дождутся. У меня вопрос: почему каналы ваши (группа каналов 1+1 – прим. ред.), почему другие каналы не были допущены к тендеру? Это же был не тендер. Насколько я понимаю, это была закулисная игра.

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У меня было к Гримму полное доверие. Полное доверие. Но привел ли он хоть одного спонсора, который бы вливал деньги в клубы? Что такого он сделал в футболе, чтобы сегодня будоражить общественность и переводить футбол на платные каналы", - рассказал украинский функционер в интервью программы Профутбол.

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ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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