"Не дождутся": Суркис о едином телепуле

Новости спорта:Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с телепулом в чемпионате Украины по футболу.

Глава киевского Динамо Игорь Суркис высказался касательно ситуации вокруг телепула, а также прокомментировал деятельность президента УПЛ Томаса Гримма.

"Я встретился с Томасом Гриммом в своем кабинете. Я говорил как президент Динамо, человек, который поставил подпись под пятилетним контрактом с 1+1.

Как они хотят, чтобы мы финансировали, а они будут у меня что-то отбирать? Они этого не дождутся. У меня вопрос: почему каналы ваши (группа каналов 1+1 – прим. ред.), почему другие каналы не были допущены к тендеру? Это же был не тендер. Насколько я понимаю, это была закулисная игра.

У меня было к Гримму полное доверие. Полное доверие. Но привел ли он хоть одного спонсора, который бы вливал деньги в клубы? Что такого он сделал в футболе, чтобы сегодня будоражить общественность и переводить футбол на платные каналы", - рассказал украинский функционер в интервью программы Профутбол.