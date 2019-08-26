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Доннарумма не выручил: Милан позорно стартовал в Серии А (Фото, Видео)

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Доннарумма не выручил: Милан позорно стартовал в Серии А (Фото, Видео)
10:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча первого тура чемпионата Италии Удинезе - Милан.

В стартовом туре чемпионата Италии "Удинезе" обыграл "Милан". Встреча проходила в Удине на стадионе "Дачия Арена — Фриули". Итоговый счёт матча — 1:0.

Героем встречи стал бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао. На 72-й минуте матча он ударом головой замкнул подачу Родриго Де Пауля с углового.

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В минувшем сезоне "Милан" занял 5-е место в чемпионате Италии, набрав в 38 матчах 68 очков. Из-за проблем с правилом финансового фэйр-плей россонери не были допущены к участию в Лиге Европы. "Удинезе" занял 12-е место с 43 очками в активе.

В следующем туре "Милан" на своём поле сыграет с "Брешией". Игра состоится 31 августа. "Удинезе" также дома будет противостоять "Парме". Встреча пройдёт 1 сентября.

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