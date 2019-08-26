"Куда они били": Леоненко разнес футболистов Динамо

Новости спорта:Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко сомневается в мотивации футболистов Динамо.

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко - про мотивацию футболистов Динамо

"Динамо нанесло 21 удар по воротам, из них пять в створ. Куда они били? Это ж даже не преимущество. Владение мячом тоже надо смотреть: где этот мяч был? Около штрафной, в центре поля? Почему я не люблю эти цифры – это специально для тренеров, чтобы тренер мог напихать кому-то из футболистов. Кажется, что 21 удар – это ничего себе преимущество. А на самом деле, моментов практически и не было.

Играли без ворот. Даже Алексей Михайличенко отметил, что первый тайм был провальный. Все готовы умереть, но я чего-то не вижу, что за тренера они готовы умереть."