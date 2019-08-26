Научился у Месси, отпраздновал как ЛеБрон: Гризманн о дебютных голах за Барсу (Видео)

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11:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Форвард Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал поединок против Бетиса в рамках второго тура чемпионата Испании.

Французский нападающий провел весь матч против Бетиса и отметился двумя забитыми голами и результативной передачей. На 50-й минуте Гризманн получил мяч в зоне правого инсайда и вторым касанием пробил в дальний угол ворот соперника.

"Я видел, как Лео Месси делал так на тренировках, и я его скопировал", — смеясь, рассказал Гризманн в интервью Movistar после игры.

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Взятие ворот Гризманн отметил подбрасыванием конфетти и объяснил это следующим образом.

 

"Мне понравилось то, что сделал Леброн Джеймс (баскетболист, игрок Лос-Анджелес Лейкерс, прим.), и я попытался скопировать его".

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ФК Барселона, Футбол, Видео, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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