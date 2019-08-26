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Понедельник, 26.08.2019
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"Моя философия": Луческу высказался о Манчестер Сити (Видео)

"Моя философия": Луческу высказался о Манчестер Сити (Видео)
11:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Румынский специалист прокомментировал выступления украинца Александра Зинченко в Манчестер Сити.

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу поделился своим мнением об игре Манчестер Сити и выступлениях защитника Александра Зинченко.

"Мне больше всего нравится Манчестер Сити, потому что это моя философия игры в футбол: держать и контролировать мяч, играть в умный футбол, строить игру на владении мячом и быстрой смене вектора атаки.

"Огромная проблема": Луческу прошелся по украинским футболистам

Зинченко делает то, что хочет от него Гвардиола. Он научился играть в защите, отбирать мяч, хорошо играет в атаке. Игра Гвардиолы поражает тем, что все на поле очень дисциплинированы, кто не выполняет его указаний, тот покидает состав, лень не прощается.

Почему они продают Сане? Сане – классный игрок, но он не выполняет требований Гвардиолы. Зинченко тоже является прекрасным футболистом с большим будущим и для сборной, и для Манчестер Сити. Он может расти дальше, он уже стал чемпионом Англии", – рассказал Луческу в эфире программы ПроФутбол.

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ФК Манчестер Сити, Мирча Луческу, Футбол, Видео, Новости футбола.
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