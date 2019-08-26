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Понедельник, 26.08.2019
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Революция в футболе: в ФИФА готовят масштабные изменения

Революция в футболе: в ФИФА готовят масштабные изменения
13:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В ФИФА придумали роботизировать футбол.

Руководство ФИФА задумывается о возможной замене боковых арбитров на роботов. Об этом сообщает Mirror.

"В ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования. Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти", — заявил инсайдер Mirror.

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В последние годы в футболе всё большее распространение приобрели современные технологии. Первым шагом ФИФА стала функция автоматического определения гола — специальная система определяет, пересёк ли мяч линию ворот полностью.

Начиная с 2018 года в ряде соревнований была введена система видеопомощи арбитрам (VAR). Благодаря ней судьи могут просматривать спорные эпизоды в повторе и лишь после этого принимать решение.

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