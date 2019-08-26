Вингер Шахтера Тете рассказал, кому посвятил свои голы в ворота Мариуполя

Новости спорта:Бразильский атакующий хавбек Шахтера Тете прокомментировал поединок против Мариуполя в УПЛ.

Полузащитник "Шахтёра" Тете, оформивший дубль в поединке против "Мариуполя", поделился впечатлениями от крупной победы над приазовцами.

- Очень хорошая игра. Из двух моих голов больше понравился первый, всё получилось просто отлично. Команда действовала великолепно в течение всего поединка. Мы были очень эффективны, забили много голов, поэтому одержали победу.

Нет ничего лучше, чем победить в такой важный день для нас и наших болельщиков. Победа для них.

Забитые мячи посвятил своей семье: отцу, матери и всем остальным.

Что касается выхода в стартовом составе, то чувствую себя очень хорошо. Я абсолютно уверен в себе. Мистер верит в меня, команда тоже верит. Поэтому удалось провести хороший матч. Надеюсь, так будет и в будущем, - сказал Тете в интервью клубному телевидению.