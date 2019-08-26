Экс-игрок сборной Украины: Я вижу, что Динамо будет деградировать

Новости спорта:Бывший игрок донецкого Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился своим мнением о матче Динамо против Олимпика.

Эксперт программы "Великий футбол" Вячеслав Шевчук огорчен игрой "Динамо" в матче с "Олимпиком".

- Я присутствовал на игре "Динамо" - "Олимпик". Видел отношение болельщиков, у меня много друзей-болельщиков "Динамо". Отношение это негативное. И у меня тоже. Я вижу, что команда будет деградировать. Это молодые игроки, для которых много новой информации. Они не могут привыкнуть к простому футболу.

Я увидел вчера, что "Динамо" уже перестроилось. Пас на фланг и просто передача. Хорошо, если вы хотите так построить игру - поставьте двоих высоких нападающих. Тот же Беседин, который головой будет навязывать борьбу. Нет структуры игры. "Олимпик" поставил пять защитников - игроки "Динамо" не знали, как взломать оборону. Фланги закрыты, задача была атаковать через фланги. А нужно было заходить через центр и искать глубину, - сказал Шевчук в эфире телеканала "Футбол 1".