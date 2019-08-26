Клуб Серии А ведет переговоры по трансферу капитана Шахтера

Новости спорта:Атакующий бразильский полузащитник Шахтера Тайсон в ближайшие дни может перейти в Рому.

Агент полузащитника "Шахтера" и сборной Бразилии Тайсона подтвердил, что представители "Ромы" ведут переговоры о трансфере игрока, сообщает итальянская пресса. Как известно, летом "Рому" возглавил экс-тренер "горняков" Паулу Фонсека.

"Есть интерес, и тот факт, что Фонсека в "Роме" существенно помогает, - заявил Диего Дорнеллес в интервью LaRoma24. - Был контакт, но многие вещи все еще остаются неопределенными. Все решится на этой неделе. Переговоры продолжаются. "Рома" заинтересована, и, возможно, все случится в ближайшее время. Мы еще не дошли до этого момента, когда речь идет об оплате за переход".

Как известно, 31-летний бразилец играл под руководством Паулу Фонсеки с 2016-го по 2019-1 год, выиграв три чемпионата Украины.