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Transfermarkt назвал Месси лучшим игроком Ла Лиги сезона 2018-19

Transfermarkt назвал Месси лучшим игроком Ла Лиги сезона 2018-19
19:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне-2018/19 по версии Transfermarkt.

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне-2018/19 по версии Transfermarkt.

Аргентинец занял первое место по результатам голосования среди пользователей портала. Футболисту вручили награду перед началом матча 2-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис» (5:2).

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«Я приветствую всех пользователей Transfermarkt и благодарю вас за то, что выбрали меня», — сказал Месси.

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В прошлом сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, забив 36 голов. Также форвард занял первое место в списке лучших ассистентов турнира, стал автором 15 результативных передач. Месси в 10-й раз в своей карьере стал чемпионом Испании. Кроме того, аргентинец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола.
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