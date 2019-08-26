Transfermarkt назвал Месси лучшим игроком Ла Лиги сезона 2018-19

Новости спорта:Нападающий сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне-2018/19 по версии Transfermarkt.

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне-2018/19 по версии Transfermarkt.

Аргентинец занял первое место по результатам голосования среди пользователей портала. Футболисту вручили награду перед началом матча 2-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис» (5:2).

«Я приветствую всех пользователей Transfermarkt и благодарю вас за то, что выбрали меня», — сказал Месси.

В прошлом сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, забив 36 голов. Также форвард занял первое место в списке лучших ассистентов турнира, стал автором 15 результативных передач. Месси в 10-й раз в своей карьере стал чемпионом Испании. Кроме того, аргентинец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в прошлом сезоне.