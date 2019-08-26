Экс-игрок сборной Украины и победитель ЛЧ будет играть за мини-футбольный клуб в России

Новости спорта:Бывший игрок Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощук будет играть в составе минифутбольного клуба в России.

Экс-полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, сейчас работающий помощником главного тренера Зенита Сергея Семака, стал футболистом мини-футбольного клуба АЖИО.

Играть за АЖИО Тимощук будет под 44-м номером, сообщается на странице клуба в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚽️Минифутбольный Клуб АЖИО (@mfc__agio) 21 Авг 2019 в 3:21 PDT

Тимощук выигрывал Лигу чемпионов с Баварией в сезоне-2012/13, а также ряд других трофеев, среди которых – победы в чемпионатах Украины, России и Германии. Также на счету Анатолия 144 матча и четыре гола за сборную Украины.