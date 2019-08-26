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ПСЖ назвал условие Реалу, при котором отпустит Неймара в мадридский клуб

ПСЖ назвал условие Реалу, при котором отпустит Неймара в мадридский клуб
20:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:ПСЖ не оставляет попыток заполучить одного из главных талантов мадридского Реала.

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает AS со ссылкой на телепередачу Jugones.

По информации источника, парижане готовы продать 27-летнего бразильского футболиста, если «Реал» включит в сделку нападающего Винисиуса Жуниора. При этом «Пари Сен-Жермен» не рассматривает вариант с арендой Винисиуса, а планирует совершить полноценный трансфер игрока.

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Напомним, Неймар ранее изъявил желание покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

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В сезоне-2018/19 Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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ФК Реал, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола, Винисиус.
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