Зидан рассказал, что изменилось в ситуации с Бэйлом

Новости спорта:Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с будущим Гарета Бэйла в стане "сливочных".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заверил представителей СМИ, что полузащитник Гарет Бэйл хочет остаться в клубе в этом сезоне, и сам французский специалист рассчитывает на него. Ранее Бэйл мог перейти в китайский "Цзянсу Сунинг", но этот трансфер не состоялся.

"Что изменилось? - цитирует Зидана испанская пресса. - Он хочет остаться, не более того. Что нас интересует, в первую очередь, это то, что игрок хочет остаться в клубе. Это самое главное. Об этой ситуации было сказано много. Я тоже об этом говорил. Он хочет остаться и мы рассчитываем на него. Он действительно важный игрок для нас, и он продемонстрировал это. Сейчас он должен продолжать делать то, что сделал раньше".

Напомним, что Бэйл забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 42 матчах за "Реал" в прошлом сезоне.