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Хьюи Фьюри: Меня не беспокоит мощь Поветкина

Хьюи Фьюри: Меня не беспокоит мощь Поветкина
22:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Британский боксер Хьюи Фьюри прокомментировал предстоящий бой против Александра Поветкина.

Британец Хьюи Фьюри встретится с российским супертяжем Александром Поветкиным. Бой состоится 31 августа в Лондоне.

Фьюри отметил однообразность своего соперника и заявил, что не беспокоится из-за мощи Поветкина.

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"В супертяжелом весе все может решить один удар. А у меня были хорошие спарринг-партнеры в тренировочном лагере, с которыми я отбоксировал много раундов. В общем, вы увидите сами, как я справлюсь с Поветкиным. У него нет ничего нового, всегда один и тот же стиль. И меня не беспокоит его мощь. Я концентрируюсь на том, что сам буду показывать в ринге. А я собираюсь быть активнее своего противника", - цитирует Хьюи Фьюри Sky Sports.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Хьюи Фьюри.
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