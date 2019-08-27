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Трансфер Санчеса из МЮ в Интер под угрозой срыва

Трансфер Санчеса из МЮ в Интер под угрозой срыва
00:39 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес не хочет идти на снижение зарплаты ради перехода в миланский Интер.

Условия личного контракта задерживают трансфер нападающего Алексиса Санчеса из "Манчестер Юнайтед" в "Интер", сообщает Gianlucadimarzio.com. Санчес зарабатывал 12 миллионов евро в год (10,9 миллиона фунтов) после уплаты налогов, но даже с 25-процентным снижением доходов игрока, "Интер" не желает оплачивать такие запросы.

На данный момент миланцы предлагают чилийцу 5 миллионов евро в год. Тем не менее, оба клуба стремятся достичь соглашения.

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Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не против того, чтобы Алексис Санчес покинул клуб до закрытия европейского трансферного окна, которое открыто до 2 сентября. Тем не менее, "Манчестер Юнайтед" будет ждать "солидного" денежного предложения, чтобы продать игрока.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
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