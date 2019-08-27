Трансфер Санчеса из МЮ в Интер под угрозой срыва

Новости спорта:Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес не хочет идти на снижение зарплаты ради перехода в миланский Интер.

Условия личного контракта задерживают трансфер нападающего Алексиса Санчеса из "Манчестер Юнайтед" в "Интер", сообщает Gianlucadimarzio.com. Санчес зарабатывал 12 миллионов евро в год (10,9 миллиона фунтов) после уплаты налогов, но даже с 25-процентным снижением доходов игрока, "Интер" не желает оплачивать такие запросы.

На данный момент миланцы предлагают чилийцу 5 миллионов евро в год. Тем не менее, оба клуба стремятся достичь соглашения.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не против того, чтобы Алексис Санчес покинул клуб до закрытия европейского трансферного окна, которое открыто до 2 сентября. Тем не менее, "Манчестер Юнайтед" будет ждать "солидного" денежного предложения, чтобы продать игрока.