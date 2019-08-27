В стиле Де Йонга: легендарный Де Росси нанес ужасную травму партнеру по команде (Видео)

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси проверил на прочность своего партнера по Бока Жуниорс в матче чемпионата Аргентины.
В одном из эпизодов, который произошел в первом тайме, 36-летний Де Росси пытался достать мяч ногой, в результате чего попал прямо в живот своему партнеру.
Сообщается, что партнер итальянца по команде смог продолжить игру.
Напомним, что Даниэле Де Росси отличился дебютным голом за Бока Жуниорс в первом же матче за
De Rossi pic.twitter.com/jiL06Ma0R8— Gastón Antonelli (@gastiantonelli) 26 августа 2019 г.
Итальянский хавбек перебрался в Аргентину после 17-летней карьеры в Роме.
После 4-х туров в чемпионате Аргентины Бока Жуниорс занимает первое место, имея в своем активе 10 очков.