Заря - Эспаньол: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Новости спорта:Ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы состоится в Запорожье 29 августа.

В четверг, 29-го августа, луганская «Заря» сыграет ответный матч в рамках раунда плей-офф Лиги Европы, в котором сразится с «Эспаньолом» из Барселоны (первый матч 1:3).

Стартовый свисток матча, который будет сыгран в Запорожье, прозвучит в 20:00, а начало прямой трансляции на телеканале УНИАН запланировано на 19:55.

Отметим, что победитель противостояния пройдет в групповой раунд Лиги Европы.

1-го сентября пройдет встреча 6-го тура чемпионата Украины, в которой «черно-белые» примут «Динамо». Матч также пройдет на «Славутич-Арене» и начнется в 19:30. Прямой эфир можно будет увидеть на телеканале «2+2», начиная с 19:25.