Скачать
Вторник, 27.08.2019
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Свитолина стартовала с уверенной победы на US Open (Фото, Видео)
Свитолина стартовала с уверенной победы на US Open (Фото, Видео)
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)

Заря - Эспаньол: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Заря - Эспаньол: где и когда смотреть матч Лиги Европы
10:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы состоится в Запорожье 29 августа.

В четверг, 29-го августа, луганская «Заря» сыграет ответный матч в рамках раунда плей-офф Лиги Европы, в котором сразится с «Эспаньолом» из Барселоны (первый матч 1:3).

Стартовый свисток матча, который будет сыгран в Запорожье, прозвучит в 20:00, а начало прямой трансляции на телеканале УНИАН запланировано на 19:55.

Отметим, что победитель противостояния пройдет в групповой раунд Лиги Европы.

Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)

1-го сентября пройдет встреча 6-го тура чемпионата Украины, в которой «черно-белые» примут «Динамо». Матч также пройдет на «Славутич-Арене» и начнется в 19:30. Прямой эфир можно будет увидеть на телеканале «2+2», начиная с 19:25.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Эспаньол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
02 Сын Месси удивил всех, отпраздновав гол Бетиса в ворота Барселоны (Видео)
03 Ляп Клищука, шикарный гол Полевого - в обзоре матча Днепр-1 - Львов (Видео)
04 Милан расторг контракт с экс-игроком Днепра
05 Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь