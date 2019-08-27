Скачать
Вторник, 27.08.2019
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Круче Роналду: в Бразилии футболист сотворил невозможное (Видео)
Свитолина стартовала с уверенной победы на US Open (Фото, Видео)
Свитолина стартовала с уверенной победы на US Open (Фото, Видео)
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)

Ротань возобновит карьеру футболиста

Ротань возобновит карьеру футболиста
11:01 Сегодня Телеграф Футбум Фото: Уаф

Новости спорта:Легендарный украинский футболист Руслан Ротань сыграет в Кубке Украины среди аматоров

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань дебютирует в Кубке Украины среди аматоров, сообщает портал Footboom.com.

Ротань может дебютировать в этом турнире в составе команды Легион (Полтава), которая 28 августа сыграет против чемпиона Винницкой области Свитанок-Агросвит.

Сообщается, что в составе Легиона числится немало известных в прошлом футболистов, а именно: Александр Мелащенко, Олег Красноперов, Олег Баранник и другие.

Соперник Зари в Лиге Европы усилил линию атаки

Напомним, что в конце 2018 года Ротань был назначен главным тренером сборной Украины U-21.

Также сообщалось, что интерес к Ротаню проявляет клуб из МЛС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Руслан Ротань, Новости футбола, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
02 Сын Месси удивил всех, отпраздновав гол Бетиса в ворота Барселоны (Видео)
03 Украинская теннисистка снялась с US Open: названа причина
04 Ляп Клищука, шикарный гол Полевого - в обзоре матча Днепр-1 - Львов (Видео)
05 Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь