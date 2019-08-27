Ротань возобновит карьеру футболиста

Новости спорта:Легендарный украинский футболист Руслан Ротань сыграет в Кубке Украины среди аматоров

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань дебютирует в Кубке Украины среди аматоров, сообщает портал Footboom.com.

Ротань может дебютировать в этом турнире в составе команды Легион (Полтава), которая 28 августа сыграет против чемпиона Винницкой области Свитанок-Агросвит.

Сообщается, что в составе Легиона числится немало известных в прошлом футболистов, а именно: Александр Мелащенко, Олег Красноперов, Олег Баранник и другие.

Напомним, что в конце 2018 года Ротань был назначен главным тренером сборной Украины U-21.

Также сообщалось, что интерес к Ротаню проявляет клуб из МЛС.