Соперник Зари в Лиге Европы усилил линию атаки

Официальный твиттер Эспаньола сообщает, что команда укрепила свои ряды нападающим Депортиво Мальдонадо Хонатаном Кальери.

Отмечается, что 25-летний футболист был арендован у уругвайского клуба сроком на один сезон. Также "папугаи" будут иметь право выкупа за 22 миллиона евро.

