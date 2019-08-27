Рома завершает сделку по трансферу экс-форварда Днепра

Нападающий Атлетико Никола Калинич может стать игроком Атлетико в ближайшее время, сообщает издание AS.
Римляне уже согласовали детали трансфера хорватского форварда и должны вскоре объявить о его подписании. "Волки" завершат трансфер 31-летнего игрока, как только продадут Патрика Шика в Лейпциг.
Калинич присоединился к Атлетико летом 2018-го из Милана за 14,5 млн евро. В минувшем сезоне нападающий провел 24 поединка в футболке "матрасников", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Рома может подписать полузащитника Шахтера Тайсона на этой неделе.