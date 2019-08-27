Турецкий гранд объявил о подписании чемпиона мира и экс-мужа Памелы Андерсон

Французский защитник Адиль Рами присоединился к Фенербахче, сообщил официальный сайт турецкого клуба.
Контракт с игроком рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.
A D I L R A M I.
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— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2019
Рами пребывал в статусе свободного агента после того, как Марсель расторг с ним контракт из-за дисциплинарных нарушений.
Ранее Адиль выступал за Этуаль, Лилль, Валенсию, Милан и Севилью. Также в его активе 35 матчей за сборную Франции, с которой он выиграл ЧМ-2018.