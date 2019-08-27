Турецкий гранд объявил о подписании чемпиона мира и экс-мужа Памелы Андерсон

Новости спорта:Действующий чемпион мира по футболу Адиль Рами перебрался в турецкий чемпионат.

Французский защитник Адиль Рами присоединился к Фенербахче, сообщил официальный сайт турецкого клуба.

Контракт с игроком рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.

A D I L R A M I. https://t.co/DGfG2VUNO6 pic.twitter.com/Dy5wma8nnC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2019

Рами пребывал в статусе свободного агента после того, как Марсель расторг с ним контракт из-за дисциплинарных нарушений.

Ранее Адиль выступал за Этуаль, Лилль, Валенсию, Милан и Севилью. Также в его активе 35 матчей за сборную Франции, с которой он выиграл ЧМ-2018.