Скандальный форвард Интера все еще может перейти в Ювентус

Новости спорта:Форвард миланского Интера Мауро Икарди все еще имеет возможность перейти в туринский Ювентус.

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди может стать игроком туринской "Старой синьоры" еще в нынешнее летнее трансферное окно, уверяет Gazzetta dello Sport.

По информации издания, сделка по 26-летнему форварду будет завершена до конца этой недели. Ранее директор "Интера" Джузеппе Маротта не скрывал своего раздражения от Мауро Икарди и особенно от комментариев его жены и агента Ванды Нары. Позапрошлой ночью она заявила в телевизионном шоу, что ее муж отказался от серьезных предложений, потому что хотел остаться на "Сан-Сиро". Однако это не особо понравилось Маротте.

Икарди, напомним, перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году, за время выступлений в миланском клубе он сыграл в 219 матчах. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии.