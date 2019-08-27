Звездный защитник Баварии вернулся к тренировкам

Новости спорта:Бывший защитник сборной Германии Жером Боатенг приступил к тренировкам в составе Баварии.

30-летний центральный защитник "Баварии" Жером Боатенг вернулся к тренировкам после небольшой болезни, из-за которой он пропустил матч с "Шальке", отмечает клубная пресс-служба.

Пока накануне его товарищи по команде после интенсивных выходных наслаждались заслуженным свободным днем, Боатенг отработал индивидуально на Зэбенерштрассе. Под присмотром ассистента Нико Ковача Ханси Флика и профессора доктора Хольгера Бройха защитник выполнил несколько упражнений на фитнесс и координацию.

С хет-триком Роберта Левандовски, напомним, мюнхенская "Бавария" легко обыграла "Шальке-04" со счетом 3:0 во втором туре чемпионата Германии. За "Баварию" дебютировали Филиппе Коутиньо, Иван Перишич и Люка Эрнандес.