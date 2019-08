Ибрагимович: Мой город! Моя игра! Мои правила!

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился эмоциональным постом после матча чемпионата MLS с «Лос-Анджелесем» (3:3), в котором он отметился дублем.

«Мой город! Моя игра! Мои правила!» — написал Ибрагимович в своём «твиттере».

My city! My game! My rules! pic.twitter.com/g3F9PNTuEV

