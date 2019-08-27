ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара

Новости спорта:Сага по переходу бразильца Неймара в Барселону из ПСЖ близится к своему завершению.

Трансферное окно близится к закрытию, поэтому судьба Неймара с каждым днем получает все более четкие очертания.

Изначально, Барселона предлагала за него 100 миллионов евро и несколько игроков на выбор, среди которых были Коутиньо и Дембеле.

Однако Филиппе на правах арендного соглашения отправился в Баварию, потому такое предложение стало менее привлекательным. Кажется, каталонцам пришлось отказаться от идеи включения других игроков в сделку.

Как сообщает Фраческо Агилар, журналист Mundo Deportivo, Пари Сен-Жермен принял предложение Барселоны по Неймару в размере 160 миллионов евро.

Источник утверждает, что выплата произойдет двумя частями, а другие игроки в переходе задействованы не будут. Помимо Барселоны на бразильца претендует мадридский Реал.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 28 поединков в футболке парижан, забив 23 гола и совершив 13 ассистов.