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ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара

ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
19:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сага по переходу бразильца Неймара в Барселону из ПСЖ близится к своему завершению.

Трансферное окно близится к закрытию, поэтому судьба Неймара с каждым днем получает все более четкие очертания.

Изначально, Барселона предлагала за него 100 миллионов евро и несколько игроков на выбор, среди которых были Коутиньо и Дембеле.

Однако Филиппе на правах арендного соглашения отправился в Баварию, потому такое предложение стало менее привлекательным. Кажется, каталонцам пришлось отказаться от идеи включения других игроков в сделку.

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Как сообщает Фраческо Агилар, журналист Mundo Deportivo, Пари Сен-Жермен принял предложение Барселоны по Неймару в размере 160 миллионов евро.

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Источник утверждает, что выплата произойдет двумя частями, а другие игроки в переходе задействованы не будут. Помимо Барселоны на бразильца претендует мадридский Реал.

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В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 28 поединков в футболке парижан, забив 23 гола и совершив 13 ассистов.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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