Рома активно интересуется форвардом сборной Украины

Новости спорта:Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может перебраться из Гента в римскую Рому.

Журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык подтвердил, что "Рома" проявляет серьезный интерес к украинскому нападающему "Гента" Роману Яремчуку.

По информации источника, римляне уже контактировали с бельгийским клубом по поводу трансфера украинца.

Впрочем, также сообщается, что данный переход будет возможен только в том, случае, если римляне продадут Патрика Шика (которым активно интересуется "Хоффенхайм"), так как римскому клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость.

При этом сам Яремчук знает о контактах между клубами, однако пока что в переговорах не участвует.

В любом случае, по сведениям Цыганыка, все должно решиться до первых чисел сентября, когда Роман приедет на сборы национальной сборной Украины.