Вальдес: Если буду комментировать переход Неймара в Барселону, то меня уволят

Новости спорта:Бывший голкипер каталонской Барселоны Виктор Вальдес поделился своим мнением о Неймаре.

Тренер «Барселоны» U19 Виктор Вальдес отказался комментировать возможный переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в каталонский клуб.

«Что я могу сказать о Неймаре? Мне довелось поиграть с ним всего год, но это стало для меня ярким событием. Это то, что я помню. Неймар — футболист высокого класса, который выигрывал Лигу чемпионов в составе „Барселоны“. Он был важен для команды. Но я не могу комментировать его возможный трансфер или занимать какую-то конкретную позицию, иначе меня уволят. А я хочу продолжать работать в родном клубе», — приводит слова Вальдеса Football Espana.

Ранее сообщалось, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.