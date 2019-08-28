Рома сделает новое предложение по трансферу защитника сборной Хорватии

Новости спорта:Центральный защитник сборной Хорватии Деян Ловрен еще может перебраться из Ливерпуля в Рому.

Римская "Рома" предприняла этим летом несколько попыток подписать Деяна Ловрена. Однако каждый раз "Ливерпуль" отвечал отказом на данное предложение.

По информации Corriere dello Sport, римляне не будут останавливаться и сделают еще одну попытку. Они готовы заплатить порядка 25 миллионов за хорвата.

Ранее "Рома" охотилась за Ругани, но "Ювентус" также был против продажи защитника. Теперь руководство итальянцев постарается сделать все, чтобы подписать Ловрена до конца трансферного окна.

В первом туре Серии А "Ромы" сыграла вничью с "Дженоа" 3:3, продемонстрировав не лучшую игру в обороне.