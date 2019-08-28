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Рома сделает новое предложение по трансферу защитника сборной Хорватии

Рома сделает новое предложение по трансферу защитника сборной Хорватии
06:51 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник сборной Хорватии Деян Ловрен еще может перебраться из Ливерпуля в Рому.

Римская "Рома" предприняла этим летом несколько попыток подписать Деяна Ловрена. Однако каждый раз "Ливерпуль" отвечал отказом на данное предложение.

По информации Corriere dello Sport, римляне не будут останавливаться и сделают еще одну попытку. Они готовы заплатить порядка 25 миллионов за хорвата.

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Ранее "Рома" охотилась за Ругани, но "Ювентус" также был против продажи защитника. Теперь руководство итальянцев постарается сделать все, чтобы подписать Ловрена до конца трансферного окна.

В первом туре Серии А "Ромы" сыграла вничью с "Дженоа" 3:3, продемонстрировав не лучшую игру в обороне.

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ФК Рома, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Деян Ловрен.
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