Сент-Этьенн подписал именитого французского хавбека

Новости спорта:Бывший полузащитник сборной Франции Йоан Кабай трудоустроился во французском чемпионате.

После завершение контракта с Кристал Пэлас Йоан Кабай пропал с радаров футбольных болельщиков. Как оказалось, француз полгода провел в ОАЭ, где выступал за Аль-Наср.

С января этого года опытный полузащитника находился без команды. Сегодня, 27-го августа, Йоан Кабай вернулся на родину, где подписал контракт с Сент-Этьенном, сообщил официальный сайт клуба.

Срок соглашения между клубом и 33-летним французом составляет один год. Отметим, что во время командировки в ОАЭ Кабай отыграл 12 матчей, в которых забил гол и сделал два ассиста.

Ранее Сент-Этьенн усилился защитником Тимоте Колодзейчаком на правах аренды и приобрел полузащитника Бетиса Рияда Будебуза.