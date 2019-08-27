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Сент-Этьенн подписал именитого французского хавбека

Сент-Этьенн подписал именитого французского хавбека
22:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший полузащитник сборной Франции Йоан Кабай трудоустроился во французском чемпионате.

После завершение контракта с Кристал Пэлас Йоан Кабай пропал с радаров футбольных болельщиков. Как оказалось, француз полгода провел в ОАЭ, где выступал за Аль-Наср.

С января этого года опытный полузащитника находился без команды. Сегодня, 27-го августа, Йоан Кабай вернулся на родину, где подписал контракт с Сент-Этьенном, сообщил официальный сайт клуба.

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Срок соглашения между клубом и 33-летним французом составляет один год. Отметим, что во время командировки в ОАЭ Кабай отыграл 12 матчей, в которых забил гол и сделал два ассиста.

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Ранее Сент-Этьенн усилился защитником Тимоте Колодзейчаком на правах аренды и приобрел полузащитника Бетиса Рияда Будебуза.

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Футбол, ФК Сент-Этьенн, Новости футбола, Йоан Кабай.
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