Одноклубник Малиновского перебрался в стан новичка Серии А

Новости спорта:Новичок Серии А Верона объявила о подписании хавбека Аталанты Маттео Пессины.

Хавбек Аталанты Маттео Пессина присоединился к Вероне на правах годичной аренды, сообщил официальный сайт клуба.

У Вероны будет право выкупа игрока, но у Аталанты также предусмотрена возможность обратного выкупа.

22-летний Пессина – воспитанник Милана. За Аталанту он выступал с лета 2017 года.

В сезоне-2018/19 Маттео провел 19 матчей за "богиню" и сделал один ассист. Также в его активе девять матчей за молодежную сборную Италии U-19.

Верона в первом туре Серии А сыграла вничью с Болоньей (1:1). Первого сентября команда на выезде сразится с Лечче.