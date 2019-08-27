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Икарди принял окончательное решение остаться в Интере

Икарди принял окончательное решение остаться в Интере
23:33 Вт, 27 Август 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Скандальный аргентинский форвард Мауро Икарди принял решение остаться в миланском Интере.

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди не собирается покидать клуб, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

По данным источника, футболист встретился с руководством итальянского клуба и выразил желание остаться в команде.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к нему проявляют «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Монако».

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Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Чемпионат Италии, Мауро Икарди, Новости футбола.
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