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Без Ярмоленко: Вест Хэм обыграл Ньюпорт в Кубке лиги

Без Ярмоленко: Вест Хэм обыграл Ньюпорт в Кубке лиги
08:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твитер

Новости спорта:Украинец Ярмоленко не попал в заявку на матче 2-го тура турнира.

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Фулхэм» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Саутгемптона» Майкл Обафеми, отправивший мяч в ворота «Фулхэма» на 57-й минуте матча.

В другом матче раунда «Ньюпорт Каунти» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Родни Парад» в Ньюпорте и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голами в составе гостей отметились полузащитники Джек Уилшир и Пабло Форнальс.

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Таким образом, «Саутгемптон» и «Вест Хэм Юнайтед» вышли в следующую стадию турнира.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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