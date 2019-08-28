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ПСЖ хочет купить вице-чемпиона мира

ПСЖ хочет купить вице-чемпиона мира
10:05 Сегодня Телеграф Спорт-Экспресс

Новости спорта:Парижане попытаются заполучить Марио Манджукича.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Gianlucadimarzio.com. Руководство парижан видит в опытном хорвате замену травмированным форвардам Килиану Мбаппе и Эдинсону Кавани.

ПСЖ уже установил контакты с Ювентусом. Манджукич же не спешит принимать предложение парижан и оценивает ситуацию. Нападающий может остаться в Турине. Отметим, что Кавани и Мбаппе пропустят 3-4 недели.

Ранее в трансфере 33-летнего нападающего были заинтересованы Манчестер Юнайтед и Бавария, но они отказались от этой идеи.

Манджукич может перейти в чемпионат Китая

В прошлом сезоне Манджукич отыграл за Ювентус 33 поединка во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач. Первый матч нового сезона против Пармы (1:0) хорват провел на скамейке запасных.

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Все по теме:

ПСЖ, Марио Манджукич, Ювентус, Эдисон Кавани, Килиан Мбаппе.
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