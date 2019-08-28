Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа

В среду, 28 августа, состоятся три последних ответных поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых станут известны все 32 участника группового турнира.
Лига чемпионов: квалификация
Расписание матчей 28 августа
22:00 "Аякс" - АПОЭЛ (первая игра - 0:0) Футбол 1
22:00 "Брюгге" - ЛАСК (первая игра - 1:0) Футбол 2
22:00 "Славия" - "ЧФР Клуж" (первая игра - 1:0).
Кстати, накануне сербская «Црвена Звезда» с огромным трудом прошла швейцарский «Янг Бойз» (2:2 и 1:1), хорватское «Динамо» (Загреб) устояло на стадионе норвежского «Русенборга» (2:0 и 1:1), а греческий «Олимпиакос» дважды не оставил шансов российскому «Краснодару» (4:0 и 2:1).