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После Борячука Шахтер дозаявил еще одного украинского футболиста

После Борячука Шахтер дозаявил еще одного украинского футболиста
13:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинский хавбек остается в донецком клубе.

Шахтер внес полузащитника Андрея Тотовицкого в заявку на сезон 2019/20, информирует официальный сайт украинской Премьер-лиги. Хавбек будет выступать за Горняков под номером 29.

В начале августа Шахтер дозаявил на сезон форварда Андрея Борячука. Ранее FootballHub сообщал, что Борячук и Тотовицкий отправятся в аренду в Ференцварош.

В минувшем сезоне 26-летний Тотовицкий провел 8 матчей за Шахтер, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

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Шахтер продолжает лидировать в турнирной таблице Favbet Лиги, опережая ближайших преследователей Десну и Зарю на 5 очков. Следующий матч команда Луиша Каштру проведет 1 сентября на выезде против Олимпика.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Андрей Тотовицкий.
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