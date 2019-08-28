Усейн Болт принял участие в презентации формы популярного футбольного клуба

Новости спорта:Мировой рекордсмен в беге на 100 метров был на представлении новой формы Марселя.

Французский Марсель ярко представил новый комплект формы, приуроченный к 120-летию клуба, а главным действующим лицом вечера стал легкоатлет Усейн Болт. Об этом информирует официальный сайт Марселя.

Для легендарного спортсмена была разработана особая футболка с номером 9’58, которая символизирует его рекорд, установленный на 100-метровке.

Напомним, что техническим спонсором клуба является компания Puma.

Сообщается, что в новом комплекте формы есть два основных элемента: крест, который футболисты будут носить на груди, а также звезда за победу в Лиге чемпионов.

В новой форме Марсель выйдет на матч Лиги 1 против Сент-Этьена, которой состоится в воскресенье 1 сентября.