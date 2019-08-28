Коноплянка может перейти в клуб экс-тренера Шахтера

Новости спорта:Атакующий полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка может перебраться из Шальке в Рому.

Как сообщает Romanews, агент вингера Шальке Евгения Коноплянки предложил услуги футболиста Роме.

По данным источника, римляне могут рассмотреть вариант с украинским вингером из-за травмы полузащитника Диего Перотти и низкой стоимость самого игрока.

Отмечается, что покупка Коноплянки у "кобальтовых" обойдется "джаллоросси" всего четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что футболист может переехать в Италию, но не в Рому, а в Сампдорию. По последней информации, вингер контактировал с президентом клуба.

В прошлом сезоне на счету Коноплянки один гол и две результативные передачи в 21 матче за Шальке во всех турнирах.