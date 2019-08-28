Из ворот - в вечность: ЦСКА посвятил видео украинскому вратарю

Новости спорта:Восемнадцать лет назад не стало перспективного украинского вратаря.

ЦСКА в социальной сети опубликовал видео в память о бывшем вратаре команды Сергее Перхуне. Вратарь получил травму во время матча против Анжи, который проходил 18 августа 2001 года. Он столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Перхун скончался 28 августа 2001 года от отека головного мозга.

"Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна", – говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

В 1994 году в составе юношеской сборной Украины Перхун ездил на чемпионат Европы в Северную Ирландию и вернулся оттуда с бронзовой медалью. Затем ему пришлось продолжить карьеру в молдавском Шерифе, а в 2001 году голкипер заключил контракт с ЦСКА. Перхун провёл в составе ЦСКА 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль.