Скачать
Среда, 28.08.2019
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)

Из ворот - в вечность: ЦСКА посвятил видео украинскому вратарю

Из ворот - в вечность: ЦСКА посвятил видео украинскому вратарю
17:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Восемнадцать лет назад не стало перспективного украинского вратаря.

ЦСКА в социальной сети опубликовал видео в память о бывшем вратаре команды Сергее Перхуне. Вратарь получил травму во время матча против Анжи, который проходил 18 августа 2001 года. Он столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Перхун скончался 28 августа 2001 года от отека головного мозга.

"Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна", – говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

Умер экс-игрок сборной США

В 1994 году в составе юношеской сборной Украины Перхун ездил на чемпионат Европы в Северную Ирландию и вернулся оттуда с бронзовой медалью. Затем ему пришлось продолжить карьеру в молдавском Шерифе, а в 2001 году голкипер заключил контракт с ЦСКА. Перхун провёл в составе ЦСКА 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, ЦСКА, Анжи, Сергей Перхун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
02 Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
03 Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
04 Экс-тренер Чисоры: Усик очень талантливый боксер, но Такам его нокаутирует
05 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь